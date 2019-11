«Võtsime saed ja läksime!»

Lõuna-Eestit räsisid marutuuled. See, mis edasi juhtus, oli uskumatu nii vedurijuhile kui ka rongisõitjatele. Samuti neile mootorsaagidega appi tõtanud meestele, kes taskulambi valgel keset pimedat metsa tormijärgselt maha prantsatanud puid rongiteelt eemaldasid. Need olid Raul Piirisild, Raito Piirisild, Indrek Piirisild ja Margus Soidla.

«Midagi sellist minu praktikas varem ette tulnud ei ole,» tunnistas viieaastase vedurijuhikogemusega Artur Lorents. «Olen korra pisikese langenud puu taga seisnud, aga see oli keset tööpäeva Aegviidu lähistel ja teemeistrid tegid kuskil lähedal oma tööd ning saagisid puu ruttu läbi. Eks puid ole teistele ka ette langenud, kuid mitte nii palju ja nii massiliselt, et terve piirkond rivist väljas oleks.»

Kui Lorents teel Koidulasse ühe suure puu taga pidama sai, kandis ta olukorrast ette Eesti Raudtee juhtimiskeskusesse Tapa–Tartu–Koidula piirkonna rongidispetšerile. «Ta ütles, et kõik kättesaadavad jõud on maanteedel väljas ning andis meie abipalve edasi, kuid lisas, et pole teada, millal keegi üldse kohale jõuab. Maanteedel juba oli töid ja tegemisi küllaga,» meenutas Lorents.