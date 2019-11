Pühapäev näitab päikest

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Vihmapilved liiguvad saartelt üle mandri kirdesse ja vaid Eesti kaguosas on sajutõenäosus väike. Paiguti tekib udu. Puhub kagutuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärast keskööd pöördub saartest alates tuul lõunasse ja edelasse. Sooja on 3–8, öö hakul Kirde-Eestis kohati 1 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on peamiselt pilves ilm ja kohati sajab vihma, pärastlõunal on selgimisi ja ilm olulise sajuta. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 13, saartel 16 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 7–10 kraadi.