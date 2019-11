Piltuudis: Batuudihüppajad tegid kooli lae all saltosid

«Võistlusseerias on kümme elementi, erinevad saltod, mille peab sirutades, korralike asenditega sooritama. Põhiline on korralik kehakontroll ja üleshüpped,» rääkis võistlused korraldanud Põlva spordiklubi Traps juht Karin Joala.

Võistluste läbiviimise õiguse Põlvas sai Traps esimest korda. Väljaspool Tartut tegeletaksegi Lõuna-Eestis batuudihüpetega üksnes Põlvas, kus harjutajaid 30–40. «Kõige noorem on meil kolmeaastane,» lausus Joala.

Noored lendavad mitme meetri kõrgusele ning sooritavad sealjuures saltosid või teisi numbreid. On see ka ohtlik?

«Ma ütleks, et sama ohtlik kui jalgpall,» lausus Joala. «Kui laps kontrollib keha, suudab ta ka elemente sooritada, nii et saab aru, mida teeb. Ta tunnetab, millal katkestab ja lõpetab seeria. Me õpime samm-sammult. Kui oma keha ei kontrolli, ei tohi saltosid teha.»