Miinuskraadid tulevad sel nädalal tagasi

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8 m/s. Sooja on 5-8 kraadi.