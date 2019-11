Arvatavad kelmid kimbutavad ettevõtteid

«Kui rääkida skeem lahti RIA näitel, siis oleks see järgmine: DNS Estonia nime kasutav ettevõte saadab kirja, kus teatab, et keegi taotleb www.ria.com domeeni. Kuna meie koduleht asub aadressil www.ria.ee, siis proovivad kirjade taga olevad inimesed oma teavituses jätta mulje, et keegi teine on registreerimas sarnase nimega domeene. Tegelikult ei ole www.ria.com domeen registreerimiseks vaba, kuid viidatud domeen võib olla ka vaba. Hind, mida väidetava .com domeeni registreerimise eest küsitakse, ületab ka turuhinda,» kirjeldas Tammer.