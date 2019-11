Päästjad said päeva jooksul Võrust kolm väljakutset

Päästeamet kutsub üles inimesi märkama oma kodus valitsevaid ohte – aegunud elektrijuhtmestik on väga tuleohtlik. Aegunud elektrijuhtmestiku korral on mõistlik lasta see üle kontrollida ning elektrikul välja vahetada. Ohutuse tagamiseks võiks lasta elektrikul kord kümne aasta jooksul teha ka elektripaigaldiste tehnilist kontrolli.