Politsei otsis Laglet mitu päeva. Foto on illustratiivne.

Politsei palus esmaspäeval abi, et tuvastada hoolekandeasutusest lahkunud 15-aastase Lagle asukohta.

15-aastane Lagle lahkus Tartus asenduskodust 21. novembril. 27. novembril andis teada, et tüdruk on tagasi asenduskodus ja temaga on kõik korras.