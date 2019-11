Jaan Rapp: ehehehee ja piraki

Nagu lõokese märtsikuine laul lumelaikudega põldude kohal kuulutab Eestis kevade peatset tulekut, on viimastel aastatel jõuluaja saabumist lisaks ehitud akendele ja ostumekadele kuulutanud kõrvulukustavad kärgatused asulates. Reeglina tähendab see, et soetatud on mõni pürotehniline toode, mille proovimisega tuli takus on.