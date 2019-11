Võrumaa aasta parim suurettevõte Barrus on tõusnud Euroopas turuliidriks

Tellijale

«See on meeldiv, et ettevõtte tehtud pingutusi on tähele pandud – eelkõige on see suur kompliment kõikidele Barruse töötajatele,» rääkis ettevõtte juhatuse liige Jürgen Ainsalu. «Barrus on edukas, mis näitab, et ka Eesti väikelinna külje all on võimalik teha maailma tipptasemel asju. Meie tegevus võiks selles mõttes olla inspiratsioon ka teistele.»