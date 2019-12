Mastimänni tiitlit hakkas kandma Alcantra OÜ

Tellijale

Kagu-Eestile omaselt tegeleb 2001. aastal asutatud firma puiduga, valmistades mööblidetaile. Viimastel aastatel on jõuliselt laienetud nii hoonete, seadmete kui ka uute toodete poolest. Igal aastal on käivet suurendatud 400 000 kuni 500 000 euro võrra, tänavu tuleb see üle viie miljoni euro. Töötajaid on püsivalt poolesaja ligi, ettevõte toetab ka kohalikku sporditegevust.