Otepää valla meenekonkursi tulemused on selgunud

«Tänan väga kõiki, kes osalesid valla meenekonkursil. Väga ilusad ja huvitavad meened olid ning seetõttu oli valikut teha oli väga raske,» ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg. «Kindlasti ei piirdu me ainult esimese kolme koha meenetega, vaid leiame ka teistest töödest hulgaliselt meelepäraseid meeneid, mida tellida.»

Meenekonkursile laekunud töödest on plaanis Otepää kultuurimajas järgmise aasta alguses teha ka näitus.

Kohalik poolkuiv arooniavein Otipää (autor Murimäe Vein). Veini teeb eriliseks asjaolu, et marjad on korjatud alles pärast mesikäpast «veinimeistri» külastust, sest küll tema juba teab, millal marjad kõige magusamad ja õige aeg korjeks. Mesikäpp Oti järgi on vein ka nime saanud. – 150 euro ulatuses meenetellimus;