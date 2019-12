Võrumaa delegatsioon vallutas Riigikogu

Näitusmüügi avas Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Võru maakonna delegatsiooni nimel tervitas kohalolijaid Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. «Mul on hea meel, et oleme siin juba 19. korda ja Rõuge valla traditsioonist on välja kasvanud maakondlik traditsioon.»

Arutelul saadi vastused küsimustele, mis on NUTS piirkonnad, milline mõju on Eesti käsitlemisel ühe piirkonnana ja milline mõju on Eesti kaheks piirkonnaks jagamisel mõlema piirkonna majandusele ja miks see võimalus on täna kasutamata. Hiljem kohtuti siseministeeriumi pääste, kriisi-reguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsleri Viola Murruga ning anti ülevaade sellest, milline oli seis Võru maakonnas kriisijärgsel nädalal ning millised olid peamised kitsaskohad ja puudujäägid. Ühises aruteluringis keskenduti riigi ja kohaliku omavalitsuse kriisiolukordade koostöö parendamisele.