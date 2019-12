Käsipall: tasavägises esiliigas põrkuvad noorus ja kogemus

Kuigi senipeetud 26 mängu peale registreeriti vaid üks viik, annab esiliiga tasavägisusest aimu tõsiasi, et pooled kohtumistest lõppesid ühe meeskonna ühe-, kahe- või kolmeväravalise paremusega. HC Tallinn 2 ja Viljandi Spordikool on mõlemad kogenud nii nappe kaotusi kui võite.

Koks peab tulemustest tähtsamaks mänguaega ja kogemusi

Viljandi Spordikool alustas hooaega kahe suurepärase tulemusega – alistades HC Viimsi/Tööriistamarketi 23:21 ja näpates esimese meeskonnana viimase kahe aasta jooksul punkti Põlva/Arcwoodilt, kui 18:18 viiki mängiti. Seejärel on tabelisse lisandunud kolm kaotust ning kolme punktiga ollakse hetkel eelviimasel kohal.

"Me ise seda tabeliseisu liiga hoolikalt ei jälgi. Spordikooli jaoks on esiliiga näol tegu lisaväljundiga, kus noortele palluritele anda kogemust täiskasvanute vahel ning kasvatada eneseusku. Kui õnnestub midagi saavutada – nagu mullu – siis see on vaid boonuseks," selgitas Viljandi SK peatreener Marko Koks.

"Võiks ju eesmärgiks välja hüüda esineda vähemalt sama hästi kui eelmisel hooajal, aga reaalselt saame aru, et läheb raskeks. Mitmed mullused põhitegijad kaasa ei tee ja on palju olulisem anda mänguaega neile, kes meistriliigas seda vähem teenivad. Tase on esiliigas kõrge ja võrdsed mängud kogenud tiimide vastu arendavad noori," lisas mulkide juhendaja.

"Tänavu on mitmed meeskonnad tugevnenud. Tartu Ülikool endiste põlvalastega, Viimsi tuli üldse meistriliigast, HC Tallinn 2 ja Põlva/Arcwoodi ridadesse lisandus mitmeid ekskoondislasi, HC Kehra/Primend tõi platsile Jaan Kauge ja Indrek Lillsoo. Naljaga pooleks võib nimekirju vaadates öelda, et ainult minu nimi ongi sealt veel puudu," muigas Koks.

Ahmed Porkveli: esiliiga on põnevam kui meistriliiga

HC Tallinn 2 jäi tunamullu esiliiga finaalis alla Tartu ülikoolile, kevadel aga pudeneti tänu ühele vähem visatud võõrsilväravale veerandfinaalis sama meeskonna vastu. Tänavu on tabelisse kirjutatud kolm võitu ja novembris jäädi ülinapilt alla kahele Põlva tiimile – Coopile 28:30 ja Arcwoodile 28:29.

"Hooaja esimese kolmandikuga võib täitsa rahul olla, juba komplekteerimisega läks hästi. Minu endine õpilane Jorma Käsper liitus meiega ja teinegi ekskoondislane Sten-Erik Lepp tõi kamaluga kogemust juurde. Ainus mure on, et tööülesannete ja komandeeringute tõttu ei saa alati parimat koosseisu mängule," tunnistas HC Tallinn 2 peatreener Ahmed Porkveli.

"Tervikuna ütleks, et esiliiga on palju põnevam kui meistriliiga – ühtegi tulemust ei saa ette ennustada. Noortest koosnevad meeskonnad lähevad kogu aeg paremaks. Hetkel võib-olla jääb neil mängutarkusest puudu, aga nad kompenseerivad seda kiiruse ja füüsilise poolega," arutles Porkveli.

"Usun, et järgmisel hooajal on seis esiliigas veelgi tasavägisem. Tartu ülikool, Kehra, Raasiku, Viljandi on kõik tõusuteel, kindlasti paraneb ka Viimsi mäng. Eriti on mind tänavu üllatanud kehralased, kelle meistriliigaski mänguaega saavad noored on suure sammu edasi teinud," tunnustas Porkveli liigarivaale.

Esiliigat juhib üheksa võiduga Põlva/Arcwood, kaheksa võiduga järgnevad Raasiku/Mistra ja Põlva Coop. Kuus võitu on Tartu ülikoolil, HC Tallinn 2-l ja HC Kehral/Primendil, neli võitu HC Viimsil/Tööriistamarketil, kolm võitu Viljandi spordikoolil ning kaks võitu Tallinna Oskaril.