Selgusid Eesti kõige siledamad tänavu ehitatud teed

AS Teede Tehnokeskuse juhi Taivo Mölli sõnul mõõdab ettevõte eritehnikaga üle Eesti uute teede kvaliteeti ning tasasus määratakse vastavalt rahvusvahelisele IRI (International Roughness Index) metoodikale,” rääkis Möll.

“Tänavune tasaseim teelõik asub Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 50. – 56. kilomeetril Tuudi ja Ridase vahel, kus mõõdetud IRI näitaja ehk pinnakatte tasasuse indeks on 0,58. See on väga hea tulemus, mis teeb Saaremaa praamile sõidu nauditavaks ja peaks liiklejatele korvama suvised ehitusaegsed liiklustakistused,” ütles Möll.