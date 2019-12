Põlvas selgub 2019. aasta Eesti karikavõitja käsipallis

Käsipalliinfo andmeil on finaalnelikusse jõudnud klubidest Servitil 11, Kehral kümme ja tiitlikaitsja Tallinnal üks karikavõit. Vaid neljal korral rändas karikas mujale – Tallinna Oskar triumfeeris kahel, Reval-Sport/TTÜ ja HC Chocolate Boys ühel korral. Neli poolfinalisti sammusid finaalturniirile ainult võite tunnistades ning vaid Kehra ei kohanud eelmistes ringides meistriliigaklubi vastasseisu.

Kehra ja Tallinn pole kunagi varem karikavõistlustel kohtunud, küll oldi tänavu vastamisi nii meistri- kui Balti liigas. Mõlemal puhul said napi võidu kehralased, vastavalt kodus 22:21 ja võõrsil 27:25. Nüüd kohtutakse siis neutraalsel pinnal ehk Mesikäpa hallis.

"Eelmistes mängudes oleme küll napid võidud saanud, aga hindan võimalusi võrdseks. Mõlemal meeskonnal on nii kogenud kui noori mängijaid, koondislasi on Tallinnal ju isegi rohkem. Neljapäevane viik Servitiga pettumust ei valmistanud, ent päris rahul ka pole, sest kaks punkti olid nii lähedal," tunnistas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Ühest küljest saime eneseusku juurde ja kindlasti jäi võidujanu kustutamata. Sellise emotsiooni pealt on hea karika finaalturniirile vastu minna. Samas on mänge nii palju, et väsimus võib hakata rolli mängima. Aga nagu tihti juhtub, võivad võimalikud positiivsed emotsioonid väsimuse minema pühkida," lootis Raudsepp.