Esmaspäev tuleb soe ja tuuline

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis ka lund. Pärast keskööd saartelt alates sajuhood harvenevad. Puhub edela- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15-17, rannikul 10-15, puhanguti 20-23 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 14-16 m/s. Lainekõrgus on 1,0-1,6 meetrit. Sajab vihma ja lörtsi, hommikul sajuhood harvenevad. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 2-4 kraadi.