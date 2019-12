GALERII ⟩ Põlva käsipallurid on taas karikavõitjad!

Mängijatest tõstis juhendaja esile meeskonna raudvara, väravavaht Eston Varuskit, aga ka noori mängijaid eesotsas Alfred Timmoga. «Samas koosseis on sel hooajal niivõrd ühtlane, et võtta on võrdväärseid mängijaid. Väga hea kooslus on vanadest ja noortest – meil on 35- ja 19-aastane mängija korraga platsil,» märkis ta rahulolevalt.