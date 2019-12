Fotod: Valga-Valka ühise linnasüdame ehitusleping sai allkirjad

Projekti käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Ehitustööd on suuremahulised ning hõlmavad muu hulgas Valka keskväljaku ehitamist ning jalakäijate tänavate loomist, mis ühendaks Valga ja Valka linna keskväljakuid.

Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul möödus hanke korraldamine edukalt. «Hea meel on tõdeda, et hange on läbi viidud ning töödega saab üsna pea pihta hakata. Läbirääkimisi oleme pidanud juba ka ajakava teemadel ning plaan on ehitustöödega alustada tuleva kevade alguses, niipea kui ilmastikuolud seda võimaldavad. Läti poolel loodetakse esmaste töödega alustada siiski juba varem,» rääkis Lepik.