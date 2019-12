Politsei otsib Valgas kadunuks jäänud 60-aastast Aivarit

Valga piirkonnapolitseinik Marek Käis rääkis, et Aivari lähedased pöördusid eile kella 16 paiku politsei poole ning andsid teada, et hommikul kodust teadmata suunas lahkunud mees ei ole seni koju naasnud ning temaga ei ole võimalik kontakti saada.

«Teada on, et mees lahkus kodust ilma telefoni ning dokumentideta, tal esineb terviseprobleeme ning ta võib end ohtu seada,» kirjeldas piirkonnapolitseinik.

Ta lisas et otsingud jätkuvad nüüdsamagi, mil osa otsingumeeskonnast kontrollib mehe kodukanti ka päevavalguses ning teised analüüsivad linnakaamerate salvestusi: lootuses selgitada välja, kas mehe liikumine on kuskile talletunud.

Kodust lahkudes oli Aivaril seljas ruuduline jope, jalas mustad püksid ja kummijalatsid ning peas must müts. Ta on umbes 180 cm pikk, hallide juuste ja habemega ning kannab prille. Kui kellelgi on infot Aivari võimalikust asukohast või on teda kuskil liikumas näinud, palutakse sellest teada anda politseile telefonil 112.