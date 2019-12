Reformierakonna Võru piirkonna juhina jätkab Anti Haugas

„Tegemist on juhatusega, mis läheb vastu järgmistele kohalikele valimistele. Selle juhatuse kanda jääb valimisprogrammi koostamine ning tugeva nimekirja kokku panemine,” sõnas Haugas.

„Võru linn on viimasel paaril aastakümnel jõudsalt arenenud, kuid selle üks eeldusi on olnud juhtide vahetumine ning uute ideede kaasamine. Peame olema kahe aasta pärast praegustele linnajuhtidele kõige loogilisem ja värskem alternatiiv, kes saab ellu viia uuendused, milleks praeguse valitsuse käed on seotud,” lisas Haugas.