Võru meeskond pääses saalikarikasarjas poolfinaali

Eile õhtul Käärikul peetud mängu tulemus on paras üllatus, sest Võru meeskond debüteeris tänavu saalivuti II liigas, Maksimum mängib aga juba kolmandat hooaega meistriliigas ehk kahe liigataseme võrra kõrgemal.

«Kõik andsid endast mitte ainult 100, vaid 120 protsenti, nii vanad kui ka noored olid tublid. Ootasime oma võimalusi ja lõpuks need ka tulid,» ütles Rantipol Võru Heliose väravavaht ja juhendaja Vjatšeslav Vasilenko.

«Natuke taktikat, natuke kannatust ja hea häälestumine! Super hea meel on kõigi meeste üle,» lausus Võru klubi juht Jaanus Vislapuu.

Karikasarjas on poolfinaali juba pääsenud ka Tartu Ravens Futsal Ares Security ja Viimsi FC Smsraha, viimane poolfinalist selgub järgmisel nädalal paarist Sillamäe FC NPM Silmet - Tallinna FC Cosmos. Kõik need on meistriliiga meeskonnad.