Soe detsember jätkub: lähipäevil on oodata valdavalt plusskraade

Pühapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub kagutuul 7-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund, lörtsi ja vihma, pärastlõunal sadu hõreneb. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.