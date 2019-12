Esmaspäev tuleb sombune

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva peamiselt pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse ning tugevneb saartel ja läänerannikul hommikuks 14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 5-8, puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on 0,5-1 meetrit. Ajuti sajab vihma ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas, kuid lörtsisajus halb. Sooja on 1-2 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, õhtul sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse kiirusega 6-12, puhanguti 17 m/s. Saartel ja läänerannikul on tuule kiirus 14 ja puhanguti koguni 20 m/s, kuid hilisõhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsil puhub ennelõunal lõuna- ja edelatuul 5-8, puhanguti 11 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul läände ja tugevneb 7-12, puhanguti 17 m/s. Hilisõhtul tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Ajuti sajab vihma ja lörtsi, õhtul sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on mõõdukas, kuid lörtsisajus halb. Sooja on 1-3 kraadi.

Ka lähipäevadel jäävad õhutemperatuurid kõikjal plussi ning lumelootus puudub, tuule kiirus aga kompab taas tugeva tormi piire.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm ning mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul öö hakul puhanguti 17 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 1-5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Kolmapäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma, kohati ka lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lõuna-, edelatuul tugevneb 8-13, puhanguti 17 m/s, saartel ja rannikul 15, puhanguti 20 m/s. Õhtul pöördub tuul saartel ja looderannikul loodesse ning ulatub puhanguti 25 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse kiirusega 8-13, puhanguti 17 m/s. Rannikul ulatub tuule kiirus 10-15, puhanguti 20-25 m/s. Hommikuks aga tuul jälle nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0-3 kraadi.