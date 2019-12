GALERII ⟩ Heategevus pisikese Eisi heaks tõi paljudele pisarad silma

Jõuluajal on armsaks kombeks mõelda ka ligimese abistamisele ja sel aastal vajab abi Eisi. Noor pere teeb, mida suudab, ja nii hästi, kui suudab, kuid vajab ühtehoidva Tõrva valla kogukonna tuge.

Sestap kutsuski mittetulundusühing Usun Headusesse kontserdiga ühiselt toetama pisikest tüdrukut. Peaesinejatena astusid üles vahva Laikrete Perebänd ning Gerda Nurmeots koos Kristjan Tamošiunasega.

«Usume headusesse ja aitame üksteist, toetades sel aastal kõik koos Eisit perega. Elu on imeline kingitus ja aitame noort pere, kergendamaks nende võitlust elu keerdkäikudega,» andsid korraldajad kontserdi eel teada.

Paljud head inimesed ja ettevõtted Tõrvast ja kaugemalt annetasid Eisi heaks 8380 eurot. «Ma ei oska seda tunnet kirjeldada, mis praegu on. Ma ise arvasin ka, et ei hakka nutma, aga... » ütles lapse ema Merilin Saksniit vahetult pärast heategevuskontserti ja pühkis pisaraid. Ja tänas südamest aitajaid. «See tunne, et sind aidatakse... See on nii uskumatu... Aitäh. Selle abi eest saame Eisit väga palju aidata.»

Reedel aasta ja kaheksakuuseks saanud Eisil on diagnoositud SCN1A geeni muteerumisest tingitud entsefalopaatiline epilepsia.

Kes ei saanud kontserdile tulla, siis toetada on võimalik ka nõnda: MTÜ Usun Headusesse a/a EE362200221053835179, selgitus – Eisi toetuseks.