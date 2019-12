Meistriliiga teise ringi viimane voor viib meeskonnad jõulupuhkusele

Voor enne teise ringi lõppu on selge, et liidrina läheb jõulupuhkusele Serviti, kel tabelis 15 punkti. Järgnevad HC Tallinn 12, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 11, Viljandi HC üheksa ning SK Tapa seitsme silmaga. Aruküla/Audentes pole punktiarvet veel avanud.

Vigastustega kimpus Viljandi HC võõrustab HC Tallinnat

Viljandis lähevad vastamisi meeskonnad, kes alles pühapäeval samas saalis kohtusid. Balti liigas tehti 24:24 viik, kuid hooaja kahes esimeses omavahelises mängus sai HC Tallinn kindlad koduvõidud – 38:24 ja 26:17.

"Nädalavahetuse kahe Balti liiga viigimänguga võtsime kaasa sama palju traumasid kui punkte, sest Andrei Hapal vigastas tõsiselt kannakõõlust ning Volodimir Maslak tegi haiget põlvele. Kui viimane kolmapäeval kaasa teha ei saa, jääb meil paberi peal alles vaid kolm tagamängijat," kurtis mulkide peatreener Marko Koks.

"Ega muidu ka saa pühapäevasele kohtumisele liigselt tagasi vaadata, sest meil olid siis veel abiks kaks kaitseväelast ja 15-aastased noored, keda liigamängus kasutada ei saa. Meistriliigas oleks punkte hädasti vaja, kui saaks, vahetaks heameelega ühe Balti liiga punkti positiivse tulemuse vastu kolmapäeval," tunnistas Koks.

"Õnneks meil suuri vigastusi pole ja eesmärk number üks on see seis ka pärast Viljandi-reisi säilitada. Siis saaks aastavahetuseni meestel aktiivse puhkuse ja üldfüüsilise kõrval just mentaalselt puhata lasta, sest hooaja avapool on olnud küllalt hullumeelne. Viljandi esitas pühapäeval südika partii ja lähme punktide nimel võitlema," lausus hooaja 25. mängu pidama mineva HC Tallinna juhendaja Risto Lepp.

Kolmapäeva õhtul kohtuvad Kehras veel Aruküla/Audentes ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Oktoobri lõpul said kehralased 36:25 võidu. Aruküla on tänavu veel punktita, ent vigastustest laastatud Kehra on viimase 35 päevaga juba tosin mängu pidanud.

Elmu Koppelmann: lihtsat elu põlvalastel loota pole

Vooru, ringi ja 2019. aasta viimases meistriliigamängus kohtuvad neljapäeval SK Tapa ja Põlva Serviti. Viiendas voorus oli tiitlikaitsja kodusaalis 31:21 parem, aga Tapa on tõestanud end tugeva võõrustajana. Tänavu on nelja kodumänguga jäädud alla vaid Kehrale, samas tundis Serviti liigas viimati kaotusekibedust kolm kuud tagasi.

"Meil muidugi sellist tampi peal pole nagu mõnel teisel tiimil, sealhulgas Servitil, aga meiegi oleme siin jõulupuhkuse ootuses, sest pool hooaega on küllaltki väsitav olnud. Serviti tuleb tiitlikaitsja ja liidrina mängule loomulikult soosikuna, aga võitlema lähme meiegi," kinnitas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Vahur Oolup on meie ridades tagasi ja kaitses on kõvasti arenenud. Neljapäevaks peaksime rivvi saama ka Marek Puierästi ning koos Mihkel Koppelmanniga on meil seega päris hea kaitsemüür. Igal juhul võin lubada, et lihtsat elu põlvalastel loota pole ja punktide saamiseks peavad nad tööd tegema," sõnas tapalaste kogenud juhendaja.

"Seis on küllalt segane pärast Balti liiga mänge. Kindlalt ei saa kaasa teha Ülljo Pihus, kes murdis kämblaluu ja Carl-Eric Uibo, kelle põlv vajab ravi. Ilmselt saame aga mõne Lätis-Leedus puudunud mehe rivvi tagasi. Lähme Tapa vastu valvsalt ja täie tõsidusega. Punktivahet järgnevatega tahaks hoida ja heal juhul kasvatadagi," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

Meistriliiga 10. voor:

18.12. 19:00 Aruküla/Audentes – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Kehras)

18.12. 19:00 Viljandi HC – HC Tallinn