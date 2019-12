KIRI: Puudega inimesed saavad tasuta abi

Põhiseaduse järgi on Eestis puudega inimesed riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Riigil on kohustus luua ning hoida toimivana sotsiaal- ja tervishoiusüsteem, mis tagab vajaduse korral abi.

Kui inimene vajab riigilt abi, peab riik ameti või kohaliku omavalitsuse kaudu abivajadust terviklikult hindama ja selgitama välja, millist abi inimene vajab. Menetlus abistamise otsuse tegemiseks tuleb toimetada selliselt, et inimene ei peaks tegema ülemääraseid pingutusi. Ta peab abi saama siis, kui tal seda on vaja. Peab lähtuma ennekõike inimese vajadustest, mitte näiteks omavalitsuse võimalustest. Amet või kohalik omavalitsus ei saa jätta abi andmata, kui tal vastavaid teenuseid pakkuda ei ole.

Igal abivajajal on õigus toetuse või teenuse mittemääramise otsus vaidlustada haldusmenetluse seaduses ettenähtud alustel. Inimesel on võimalik esitada vaie ning põhjendada, miks otsus on ebaõige. Paraku on see keerukas ning ajamahukas. Lisaks võib juristi või advokaadi palkamine olla ka üsna kulukas.