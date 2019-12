Galerii ⟩ Uhke autasu jõudis Tillu kohvikusse

Eve Veski rääkis, et võit tuli meeldiva üllatusena. «Ma esitasin tooted konkursile viimasel hetkel ega osanud arvata, et need võidavad,» ütles Veski.

Pagaritoodete tegemisel eelistatakse kohalikku toorainet. Näiteks peedipätside tatrajahu on pärit Võrumaalt Loona talust, kõrvitsapätside kõrvits ja peedipätside punapeet aga Põlvamaalt. Spinatipätside puhul on eriline see, et nendes on kasutatud laktoosivaba võid ja gluteenivaba jahu.