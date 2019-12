Heategevus Eisi heaks tõi paljudele pisarad silma

Jõuluajal on armas komme mõelda ka ligimese abistamisele ning nüüd vajab abi Eisi. Noor pere teeb, mida suudab, ja nii hästi, kui suudab, kuid vajab Tõrva kogukonna tuge.

Sestap kutsuski mittetulundusühing Usun Headusesse kontserdiga ühiselt toetama pisikest tüdrukut. Peaesinejatena astusid üles Laikrete perebänd ning Gerda Nurmeots koos Kristjan Tamošiunasega.

«Usume headusesse ja aitame üksteist, toetades sel aastal kõik koos Eisit perega. Elu on imeline kingitus ja aitame noort peret, et kergendada nende võitlust elu keerdkäikudega,» andsid korraldajad kontserdi eel teada.

Ema: kirjeldamatu tunne

Palju häid inimesi ja ettevõtteid Tõrvast ja kaugemaltki annetasid pühapäevase kontserdi lõpuks Eisi heaks kokku 8380 eurot. Oma panuse andis ka Tõrva gümnaasiumi pere, kes annetas perele jõululaadal kogutud 197 eurot.

«Olen emotsioonides veel tugevalt sees. Ei oska seda tunnet kirjeldada, mis praegu on,» ütles lapse ema Merilin Saksniit vahetult pärast kontserti pisaraid pühkides. Ja tänas südamest aitajaid. «See tunne, et sind aidatakse ja see, kuidas sind aidatakse... See on nii uskumatu. Aitäh. Saame selle eest Eisit väga palju aidata.»

Pere ei uskunud, et nii palju inimesi neile appi tuleb. «See on kirjeldamatu tunne. Kontserdil oli mõni lugu väga liigutav. Olin täiesti kindel, et ma ei hakka nutma. Aga kui see hetk käes oli, siis lihtsalt...» rääkis ta.

Eelmisel reedel aasta ja kaheksa kuud vanaks saanud Eisil on diagnoositud SCN1A geeni muteerumisest tingitud entsefalopaatiline epilepsia. «Loodame, et nüüd ravivõimalused paranevad ning leiame meie Eisile ka tugiisiku,» ütles Merilin.

Laps magas isa süles

Väike Eisi oli kogu kontserdi aja isa Taavi süles. Laps oli rahulik ja magas.

«Arvan, et Eisi vist tunnetas, et see on tema päev. Hommikul oli hästi unine, korra üheksast ärkas ja krambitas, aga pärast magas nagu tibu,» ütles Merilin ja kiitis kontserti: «See kõik oli nii ilus muusika, et rahustas ta maha.» Laps ei võpatanud ka siis, kui hoogsalt ksülofoni või klaverit mängiti.

«Kirjeldamatud emotsioonid,» ütles pärast kontserti üks korraldajatest, mittetulundusühingu Usun Headusesse juhatuse liige Ilona Osijärv. «Oleme heategevuskontserti aastaid teinud, aga iga aasta on erakordselt isemoodi, erakordsed teised lood. Kõige rohkem on hea meel selle üle, et summa tuli kokku suur.»