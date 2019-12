Teed võivad kohati olla libedad

Varahommikul on teekatted riigiteedel valdavalt niisked, Lääne- ja Lõuna-Eestis on paljudes kohtades sõidurajad kuivad. Ilm on sajuta ja õhk kõikjal plusspoolel. Teetemperatuur võib aga hommikul paiguti langeda miinuspoolele, tekitades niiskematel lõikudel ootamatut libedust.