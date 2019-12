Galerii ja video ⟩ Rahva lemmiku tiitli teenisid välja munakämpingu eestvedajad

Üks Arel Plusi eestvedajatest Raul Uibopuu rääkis, et sellised tunnustused panevad neil silma särama ja motiveerivad rohkem pingutada. Tema sõnul näitab just rahva lemmikuks saamine seda, et nad ajavad õiget asja.

Munakämping on munakujulise fassaadiga valmiskämping, mis tarnitakse klientidele kasutusvalmina. Kämping koosneb ilmastikukindlast termotöödeldud kuusepuidust, mis peab vastu põhjamaade kliimas. Sisemised tööpinnad on valmistatud naturaalsest tammepuidust. Sees on kahekohaline diivanvoodi ja kappidega kööginurk. Samuti on kämpingus sees ahi, laud ja tool.