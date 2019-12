Vool on taastatud 44 900 majapidamisele, tormi järel on elektrita veel 5600 klienti

Rikked on kõrvaldatud Hiiumaal ja Ida-Virumaal. Kõige rohkem on tormist tingitud elektrikatkestusi veel Harju-, Rapla-, Viljandi- ja Tartumaal. Päeva jooksul on rikkeid kõrvaldanud üle 70 brigaadi, rikete kiiremaks lahendamiseks on kaasatud ka droone. „Võtsime esmalt ette piirkonnad, kus elektri puudumine tähendas ohtu elule – näiteks haiglad või hooldekodud-, seejärel elektrita sideühendused ja kütusetanklad, samuti koolid ja lasteaiad. Eesmärk on täna valdavas osas sellistes tähtsates kohtades elektriühendus taastada. Lisaks on põhitähelepanu olnud suurematel asulatel, kus liinid mõjutavad korraga paljusid kliente. Töö jätkub ja rikkemeeskonnad tegutsevad,“ selgitas võrgutöid Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.