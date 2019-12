Jandali tantsukeerutused raiuti raamatusse

1989. aasta novembris tookordses Valga EPTs kokku saanud rahvatantsurühma sünni taga on tuntud rahvatantsuõpetaja Niina Ilisson. Temal õnnestus enda ümber koondada palju paare, kellega koos loodi silmailu ja edendati rahvatantsukultuuri aastaid. Alles 1999/2000. aastavahetusel andis Ilisson rühma juhendamise üle teisele rahvatantsuentusiastile, samas rühmas tantsivale Ain Veebelile.

Tema juhendamine vältas ka ligemale kümnendi. Üksnes aastatel 2005/2006 viis Jandalit edasi Marit Rauk. 2010. aasta esimesest jaanuarist juhendab segarahvatantsurühma Jandali Valdeko Kalamees: ainuke inimene, kes on Jandalis kaasa löönud rühma asutamisest alates.

Jandali on 30 tegevusaasta jooksul olnud Valga EPT, Tõrva linna, Helme valla ja jaanuarist 2018 Tõrva valla Ala rahvamaja kunstikollektiiv. Tantsureisid on viinud Jandali folkloorifestivalile Europeade Valencias ja Torinos. Oma kunsti on käidud näitamas ka Rootsis, Ungaris ja Saksamaal ning EXPO maailmanäituse kultuuriprogrammis Hannoveris. Ja muidugi Soomes, Lätis, Valgevenes.