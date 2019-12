Tellijale

Gross kaabib kabjaga maad: annab perenaisele märku, et lähme juba. Naeratav Anne Tipp (46) on alustamas ratsatrenni Tartu külje all Kilgi tallis. Päevi kestnud sajud on muutnud talliümbruse lirtsuvaks mülkaks, kuid Anne ei märkagi seda. «Mul on kontsakingad küll eelmisest elust alles, kuid kappi nad vist jäävadki,» muigab ta. Viimastel aastatel keerleb suur osa Anne elust ümber hobuste.