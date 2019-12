Selgus eestlaste lemmikvärv

Erinevate küsitluste järgi on sinine inimeste lemmikvärviks üle terve maailma. Kui näiteks Inglismaal valis sinise oma lemmikuks 33% inimestest, siis Eesti puhul on see protsent mõnevõrra väiksem ehk 22%. Leedus jõudis sellise tulemuseni 25 ja Lätis 24 protsenti vastanutest.

Peale sinise värvi on ülejäänud maailmaga võrreldes Eesti inimestel siiski mõnevõrra teistsugused eelistused. Kui teistes riikides on meeldivuselt teisel kohal enamasti punane värv ja seejärel roheline, siis eestlastel on punane alles neljandal kohal ning meeldivuselt teisel ja kolmandal on võrdselt 13 protsendiga roheline ja must värv.

Kõige vähem lemmikuks märkisid Eesti inimesed pruuni värvi (1%) ning 12 protsenti vastas, et ei oska lemmikut valida või neil polegi kindlat eelistust. Lätis polnud kindlat lemmikut vaid 5 protsendil vastanutest.

„Küsisime värvieelistuste kohta tegelikult seepärast, et tahtsime teada saada, kui paljudel on üldse lemmikvärv ja kuidas temaatika inimestele korda läheb, kuna hea telerivaatamise kogemuse juures on erksad ja selgelt eristatavad värvid ju äärmiselt olulisel kohal,“ selgitas Samsung Eesti koduseadmete divisjoni müügijuht Teet Torn.

„Kui inimeste lemmikvärviks on sinine, siis on veelgi olulisem, et näiteks pilt laiast sinisest taevast või kirevast merealusest maailmast oleks kvaliteetne ja erk,“ lausus Torn, lisades, et telerite ekraanitehnoloogiatest on näiteks QLED ekraanid just eriti hea värvikvaliteediga ning tänu LED-tehnoloogiale on pilt alati ka piisavalt ere, et värvid igas olukorras välja paistaks.