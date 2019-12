Otsitakse 18 päkapikku Valgamaa laste kingisoovide täitmiseks

“Jõuluõhtul kingituste saamine on paljude laste jaoks aasta kõrghetk. Unistuste jõulukingitus saab reaalsuseks, kui kuulata ja märgata, mida laps tegelikult soovib ja mis on selle soovi taga. Lastel, kel puudub soovide täitmiseks lähisugulaste võrgustik, ka nende jõulusoovid on erilised ja nende soovide taga on omaette lood. Lapsed on oma kirjades lahti mõtestanud, miks just see kink talle oluline on. Olgu sooviks kõrvaklapid, mis aitavad suures peres kasvades aeg-ajalt omaette olla või aktiivsusmonitor, mis motiveerib kiirendama sammu teel koolist trenni või tõukeratas, millel koos sõpradega kodutänavas ringi sõita. Samuti mikroskoobi komplekt, millega lähemalt tigusid ja teisi looduse imesid uurida – igal soovil on kindel mõte ja põhjendus,“ kirjeldas laste jõulusoove SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.