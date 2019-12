98 protsenti tormiriketest on kõrvaldatud

Suurele osale neist taastatakse elektriühendus veel tänase päeva jooksul. „Meeskonnad jätkavad täisvõimsusel tööd ja prognoosime, et hilisemateks õhtutundideks langeb vooluta majapidamiste number veel jõudsalt,“ rääkis Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar. Tema sõnul kõigub praegu Elektrilevi katkestuste veebikaardil vooluta majapidamiste number veel üles-alla. „Väikestel liinidel rikkekohti läbi käies ja uusi asukohti avastades kanname süsteemi uusi rikkeid, samuti oleme saanud klientide teateid mittealalistest elukohtadest, kus veel elektri puudumist avastatakse,“ selgitas Tõnissaar ja lisas, et siiski muutub koondpilt üha lõplikumaks.

„Kui täna saab põhiosa ühelepoole, siis üksikute majapidamistega liinidel, mis veel keerulisemat ehitustööd nõuavad, jätkavad meeskonnad tööd ka nädalavahetusel,“ ütles Tõnisaar. Elektrilevi soovitab inimestel, kes plaanivad nädalavahetusel või pühadeks minna maakodusse, võimalusel näiteks naabrite abil eelnevalt välja selgitada, kas majapidamises on elektrivool olemas. „Nii ei taba maale jõudes ebameeldiv üllatus. Kui voolu pole, palume sellest teada anda numbril 1343. Info kõigist riketest, mille kohta oleme juba klientidele sõnumi saatnud või millest kliendid on juba teavitanud, on meie võrgujuhtidel olemas ja nendega tegeletakse,“ kinnitas Tõnissaar.