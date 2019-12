Jõuluilm tuleb sombune

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub idakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Jõululaupäeva päeval on samuti pilves ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Kolmapäeva, esimese jõulupüha öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Kolmapäeva päeval on jätkuvalt pilves ilm ning mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.