31 aastat postitööl: nii hobuse, kelgu kui ka võrriga

«Olin haige. Lehti ega kirju laiali ei vedanud. Memmed helistasid mulle koju ja tundsid muret, et Vandake, mis ometi juhtus – mitu päeva pole käinud, et kas haige või autoga midagi lahti,» räägib pikaaegne kirjakandja, postiljon, uue ametinimetusega postikuller Vanda Järv.

«Ütlesin, et pole hullu – varsti terve ja ringil tagasi.» Nii et tühja neist saadetistest: inimene on kõige tähtsam.