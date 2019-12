Viinamarjad südaööl, armastus ja tants: Võru muusikakooli eksootilised õpetajad räägivad Eestise tulemisest ja kodumaa jõulutraditsioonidest

Tellijale

Arvestades seda, kui kiire kõigil tänapäeval on, on saavutus juba see, et direktor Piret Rips-Laul suutis kõik intervjueeritavad samaks ajaks kohale organiseerida. Eksootiliste töötajate esindus on muusikakoolis aga tõepoolest korralik. Oma mõtteid jagasid viiuliõpetaja Juan Jose Restrepo Duarte Kolumbiast, viiuliõpetaja Lucia Sanchis Alfonso ja vaskpillide õpetaja Jose Antonio Page Ramirez Hispaaniast, klaveriõpetaja Tommaso Maganzani Itaaliast ja kontsertmeister Kenny Jose Salazar Pirela Venezuelast.