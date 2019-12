VIDEOLUGU ⟩ Jahimehed püstitasid monumendi metsseale

«Kivid on korjatud siit ja sealt põldude äärest ja suure rammuga metsast välja kougitud. Nii see idee tuli - teha tänutundest metsloomade vastu selline sammas,» rääkis monumendi teinud jahi- ja põllumees Tarmo Kokk.

«Ei saa eitada, et metsanotsu liha on äärmiselt maitsev, aga teisipidi on ta ka vääriline vastane meile,» ütles Võrumaa jahimeeste seltsi esimees Mati Kivistik. «Siga on väga tark loom, väga-väga hea haistmisega, seajaht eeldab väga head seabioloogia tundmist ja väga head laskmisosavust.»