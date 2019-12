«See on olnud võimas aasta! 2019 oli väga võimas sellepärast, et Lõuna-Eesti koos Tartuga sai Euroopa kultuuripealinna tiitli 2024. aastaks. Mis tähendab seda, et me tegime koostööd,» ütleb Tartu2024 regionaalne koordinaator Annela Laaneots oma jõulutervituses.