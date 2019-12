Järgmine aasta on jahikoera aasta

«Jahikoerte tõud on välja aretatud eduka jahipidamise eesmärgil ja samas on nende kaasamine jahipidamisel kõrge jahikultuuri tunnuseks,» ütles Korts. «Meie neljajalgsetele sõprade aasta teemaks valimine on eelkõige austusavaldus ja lugupidamise väljendus.»