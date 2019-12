Eestis käib ravimite kasutamise hindamise katseuuring

Euroopas levinud nõustamisteenus aitaks patsientidel nende keeruliste raviskeemidega hakkama saada.

Ravimite kasutamise hindamine on patsiendi ravimite regulaarne kontrollimine ning on mõeldud inimestele, kes kasutavad viit või enam ravimit korraga, keda on eluea pikenemine tõttu aina rohkem. Proviisor vaatab üle raviarstilt saadud info põhjal patsiendi ravimid ning kontrollib, kas patsient järgib oma raviskeemi õigesti.

Katseuuringu juhi Daisy Volmeri sõnul on teenus võimaldanud proviisoritel senisest enam kasutada oma erialaseid teadmisi.

«Meil on palju eakaid patsiente, kes kasutavad palju erinevaid ravimeid ja apteeker saab neid toetada senisest tõhusamalt, et ravimite kasutamine oleks ohutu, eesmärgipärane, ravijärgimus oleks kõrge, et saavutada siis see ravitulemus, mida ootab nii patsient kui ka raviarst,» selgitas Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer.

Praegu osaleb katseuuringus viis üldapteeki. Seni on selgunud, et inimesed tihti eksivad ravimite tarbimisel.