EDETABEL ⟩ Lõuna-Eesti Postimehe loetuimad lood 2019. aastal

1. jaanuaril kella 14.15 paiku sai häirekeskus teate, et Põlva vallas leiti teekraavist noore neiu surnukeha. Politsei selgitas, et hukkunu on 15-aastane kohalikus perekodus elanud neiu, kes on varem korduvalt jäänud ööks ära perekodu töötajatele sõna jätmata, kuid on nendel juhtudel alati turvaliselt koju tagasi jõudnud või toodud.