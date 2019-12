Maanteeamet tellib 11,3 miljoniga Valga piirkonnas viie aasta teetöid

Lisaks on töövõtjal kohustus täita üldise teehaldamisega seotud nõuded, sealhulgas nõusolekuta kolmandate isikute poolt teele või tee lähistele paigaldatud liikluskorraldusvahendid ja liiklusväliste teabevahendite kõrvaldamine. Samuti peab töövõtja ilma täiendava tasuta korraldama metsavedajatele metsamaterjali ladustamisetee maa-alal.

Hankelepingu kestus on 84 kuud, millest 60 kuud on riigiteede korrashoiu teostamise periood ja 24 kuud on remonttööde garantiiperiood.