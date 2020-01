Fotod ⟩ Võrumaal põles lausleegis vana elumaja, Räpinas välitualett

2. jaanuaril kella 16.34 ajal andis vinguandur Otepääl Õuna tänava korteris märku vingugaasireostusest. Päästjad selgitasid, et selle põhjuseks oli liiga vara suletud ahju siiber. Siiber avati ja ruumid tuulutati. Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadme siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vinguanduri abil.