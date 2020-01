Fotod ⟩ Valga raekojas tänati kaunima jõulukodu konkursil osalejaid

Siilak meenutas oma sõnavõtus, kuidas kaunima jõulukodu konkurss on juba päris pika ajalooga. „Ma mäletan, kuidas juba aastaid tagasi osales Valga Haigla sellel samal konkursil ning meie majandusjuhataja meisterdas kitlitest lumememmed. See on tore, et siiani konkursist osa võetakse ning läbi selle panustate kõik teie, kes te siin olete meie linna ja valla kaunidusse jõuluajal,“ sõnas volikogu esimees Külliki Siilak.