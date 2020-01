Aasta meessportlane 2019 on Magnus Kirt

Magnus Kirt ütles, et on väga suur au jälle Kristjanit käes hoida. „On olnud väga huvitav aasta – on olnud rõõmu, eesmärkide täitumist, hetki, mis toovad tagasi kahe jalaga maa peale ja panevad ka väikeseid asju uuesti väärtustama. Tahaksin anda au ka nominentidele ja teistele Eesti sportlastele, sest erinevatel ajahetkedel on kõik pakkunud põhjust uhkust tunda, et oled eestlane. Minu taga on tiim, kes on tohutult panustanud minu tegemistesse ning see näitab ka tiimi tähtsust ja ühtekuuluvustunde olulisust nii spordis kui ka muudel aladel. Sport on minu jaoks kui magus sosin kõrvus, mis paneb südame tuksuma. Kindlasti pole ma õpikunäide sportlasena, aga olen näide, et ei endale ega teistele ei saa panna ette piire,“ ütles Kirt tänukõnes.

Marek Visteri sõnul on Kristjani nominent olla ja sealjuures valituks osutuda suur au. „See kõik on võimalik tänu Magnuse tööeetikale ja heale realiseerimisele. Tema professionaalne suhtumine sporti võiks olla eeskujuks kõigile neile, kes soovivad olla kõrgemas konkurentsis. See vankumatu sõprus, kogemus, õppetunnid ja emotsioonid on kindlasti pingutamist väärt. Mul on väga hea meel ja olen tänulik selle üle, et Magnuse ümber on tiim, kes annab oma panuse selle nimel, et sportlane saaks realiseerida maksimaalset säravat tulemust. Sügav kummardus kõigile nominentidele, sportlastele, treeneritele ja eriti neile treeneritele, kes on Magnusest voolinud selle atleedi, kes ta täna on. Isa Peeter Kirdi elupõhimõtete järgi oma sporditeed alustades ning tema treenerid Urmas Uhtjärv, Raimond Luts, Toomas Merila ja Risto Mätas on kõik Magnusele olulise jälje jätnud. Meil on Indrekuga vedanud, et oleme saanud jätkata nende hästi tehtud tööd. Aga palju on veel minna, jätkame tööd. Aitäh ja head olümpiaaastat!“