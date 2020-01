Esmaspäevaöine tuul annab päeva peale järele

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb ning saartelt levib lörtsi- ja lumesadu kiiresti üle maa. Vastu hommikut läheb sadu saartel ja läänerannikul üle vihmaks. On suur jäiteoht. Edelatuul tugevneb 5-11, saartel ja rannikul kuni 14, puhanguti 20 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb ning pöördub saartel läände ja loodesse. Külma on 1-7 kraadi, saartel tuleb kuni 1 kraad sooja. Pärast südaööd tõuseb temperatuur lääne poolt alates hommikuks -1 kuni +5 kraadini.

Peipsi järvel puhub edelatuul 7-12, puhanguti kuni 15 m/s.Lainekõrgus 0,8-1,5 meetrit. Pärast südaööd sajab lund, hommikul ka lörtsi. Nähtavus mõõdukas või halb. Külma on 3-6 kraadi.

Esmaspäeva ennelõunal sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis kohati ka vihma ja tekib udu. Pärastlõunal on sajuvõimalus väike, kuid mitmel pool esineb udu. Puhub läänekaaretuul 4-10, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Kohati on jäiteoht.