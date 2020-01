Kelmid petsid välja üle poole miljoni euro

Möödunud aasta novembris pakkus vene keeles kõnelenud mees telefoni teel Raplamaal elavale inimesele investeerimisvõimalust, edastas Lääne prefektuur. Raplamaa elanik kandis kahe juhendaja nõudmisel ja juhendamisel raha välismaisele kontole, kuid kontole tal enam ligipääsu pole.

Pettusega tekitati ohvrile kahju enam kui 500 000 eurot.

Politsei alustas esmaspäeval juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku kelmust käsitleva paragrahvi alusel.

Rapla politseijaoskonna vanemuurija Tanel Alasmaa rõhutas, et telefoni või e-posti teel saabuvatesse investeerimisvõimaluste pakkumistesse tuleks alati suhtuda ettevaatlikult. «Taolisi petuskeeme on viimasel ajal Eestis kasutatud korduvalt. Üldjuhul sellistel puhkudel ei räägi inimesega ühendust võtvad teenusepakkujad eesti keelt. Tihti on inimesed, kes telefoni teel investeerimisvõimalusi pakuvad väga pealetükkivad,» ütles Alasmaa.

Tema sõnul on numbrid, kust sellised kõned tulevad, mõistlik ära blokeerida.

«Kui keegi lubab kiiret hõlptulu ja ulmelisi summasid, siis see on juba väga selge ohumärk, et asi ei ole õige. Sel juhul on enne raha investeerimist hea mõte mõne lähedase või usaldusisikuga investeerimisplaan läbi arutada,» ütles vanemuurija.

Ta lisas, et mingil juhul ei tohi võõrastel inimestel lubada ligipääsu enda arvutile ja pangakontole ega avaldada neile paroole. Samuti ei tohi jagada võõrastele enda dokumentide ja pangakaartide koopiaid/fotosid.